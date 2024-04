Invece Bendetta ed Enrico fanno infuriare Nada Loffredi

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tanti colpi di scena in questa sesta puntata di Matrimonio a prima vista Italia, in onda come sempre su Real Time alle 21.20. Uno su tutti il primo bacio fra Ilaria e Giuseppe ma anche l’atteso confronto fra i toscanie Benedetta che, per colpa del loro atteggiamento, faranno perdere le staffe alla sessuologa. “Matrimonio a prima vista Italia”: chi sono i 6 single protagonisti X ...