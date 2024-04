Intervista al prof Steven Loiselle | l’importanza di monitorare i fiumi

Leggi tutta la notizia su ilblogdellestelle

(Di mercoledì 3 aprile 2024) In vista del prossimo SUM dedicato aldella tutela dei nostri, abbiamo registrato un’con ilessore associato dell’Università di Siena e portavoce di Earthwatch Europe, dove abbiamo discusso di sfide e opportunità nella lotta per mantenere i nostripuliti e sani per le generazioni future. Nel video qui sotto trovate l’completa. Durante l’, sono state discusse strategie all’avanguardia per contrastare l’inquinamento dei, tra cui l’uso di tecnologie avanzate per il monitoraggio delle acque e l’adozione di pratiche eco-sostenibili. Inoltre, è emerso il ruolo fondamentale dell’educazione ambientale e della ...