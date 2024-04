Inter | striscia perfetta in campionato | obiettivo 31

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Con il 2-0 sull’Empoli, l’continua con la suain: almeno un gol in ogni gara. E contro l’Udinese parte l’’31’.POSITIVA – L’in questa stagione è una macchina da gol. Miglior attacco del, con tanto di Lautaro Martinez capocannoniere a 23 centri in Serie A. Ma non solo. La sfida vinta per 2-0 contro l’Empoli ha portato i nerazzurri a mettere in fila trenta partite andando sempre in gol. Una, che ora la squadra di Simone Inzaghi proverà ad allungare ulteriormente nella trasferta del prossimo lunedì, contro l’Udinese. In attesa che proprio Lautaro Martinez e Marcus Thuram tornino al gol.-News - Ultime notizie e ...