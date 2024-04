Inter-News TV | prima WEB TV crossmediale gratuita per i tifosi!

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Cari lettori, amici edell’, nasceTV! LaWEB TVper idella squadra nerazzurra. Tanti contenuti video esclusivi, LIVE, calciomercato,, highlights e altro ancora. IN UN UNICO CANALE – NasceTV! LaWEB TV con tanti contenuti video esclusivi tutti a portata di un click! Sempre aggiornata, tutta l’informazione nerazzurra in un solo network. Dalla diretta del lunedì alle 18 con il formatNOS con la nostra Romina Sorbelli e il grande Gian Luca Rossi. Le dirette dal martedì al venerdì, sempre alla stessa ora, con la redazione di.it sempre pronta a rispondere a tutte le ...

Il TG di Inter-News .it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie, ... (inter-news)

Chi usa più giovani Frosinone al top in Europa, Atalanta bene con gli Under 21. Inter, Lazio e Napoli a quota... zero - I giovani sono il futuro del calcio, ma possono essere una risorsa anche per il presente: chi li sfrutta di più da questo punto di vista E` quanto si chiede il.calciomercato

Paganin: «Inter avanti nel progetto, ma Juventus vuole ridurre gap» - Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale ...inter-news

Juve-Lacroix, prezzo Bento e condizioni Kvara: le News di oggi | OneFootball - Secondo La Gazzetta dello Sport, gli occhi dei bianconeri sarebbero finiti su Maxence Lacroix, centrale francese classe 2000 del Wolfsburg. I tedeschi lo valutano tra i 10 e i 15 milioni di euro, ...onefootball