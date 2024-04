Inter | l’attacco è stanco? Ci pensa la difesa! I numeri – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 aprile 2024) L’continua a volare nonostante gli attaccanti si siano fermati nelle ultime settimane: la squadra si affida ai difensori anche in zona offensiva. L’analisi nell’edizione odierna di Tuttosport– L’, nelle ultime settimane, ha notato un inceppamento del. La coppia di punte titolari Lautaro-Thuram si è fermata, ma sono saliti in cattedra difensori ed esterni che nelle ultime settimane hanno realizzato diversi gol e assist. Dal dall’Ara, dove aveva deciso Bisseck su assist di Bastoni, passando per il gol di Darmian contro il Napoli, sempre su assist del numero 95, fino ad arrivare al gol di Dimarco contro l’Empoli che vale il terzo assist consecutivo per il difensore. Iin zona gol della, secondo Tuttosport, sono impressionanti: Dimarco ha segnato 5 ...