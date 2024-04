Emil Audero non giocherà nemmeno domani contro l’Empoli. Il secondo di Yann Sommer non avrà una chance dopo le notizie rassicuranti sullo svizzero. Il futuro è in bilico. INCERTEZZE – Emil Audero ... (inter-news)

L` Inter corre verso la sfida con l`Empoli, in programma alle 20.45, con un obiettivo ben fisso in testa: tornare a vincere e riportare a 14... (calciomercato)

Inter, il futuro di Stankovic tra Sampdoria ed Empoli - Il nome di Filip Stankovic, portiere di proprietà dell`Inter in prestito con diritto di riscatto alla Sampdoria, è destinato a essere al centro di alcune voci.calciomercato

Ex Lazio, Castorina (PAOK): «Marcos Antonio è un ottimo giocatore, Mandas In Grecia si dice questo..» - Mandas In Grecia si parla bene di lui. E’ un classe 2001 ed avrà un futuro assicurato in Nazionale Compleanno Chinaglia, un ritratto di “Long John”, eroe della Lazio campione d’Italia del 1974 nel ...lazionews24

Allegri rinsalda la sua posizione ma resta il valzer delle panchine - Con il campionato che si avvia alla conclusione, se il tecnico della Juventus rinsalda la sua posizione scacciando le voci, restano tanti i cambi in panchina all'orizzonte. Il Napoli prima di tutto, ...ansa