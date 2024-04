Inter | Bastoni è un tesoro | terzo assist di fila | quanto vale sul mercato

Bastoni sta vivendo un finale di stagione in crescendo con l’ Inter , soprattutto per la produzione offensiva tutt’altro che da difensore. Il terzo mancino italiano è una fonte di gioco fondamentale ... (inter-news)

Alessandro Bastoni , difensore dell' Inter , ha parlato al termine della partita vinta per 2-0 a 'San Siro' contro l'Empoli. Le sue dichiarazioni (pianetamilan)

Alessandro Bastoni è senza dubbio tra i migliori in campo di Inter-Empoli (2-0). E non solo per l’assist del vantaggio di Federico Dimarco, che rappresenta solo l’inizio di una gara ai limiti della ... (inter-news)