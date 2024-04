Insetto trovato dentro una flebo | allarme dell’Anas

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Un’inquietante scoperta ha scosso l’ospedale di Foligno, dove unsimile a una mosca è statoall’interno di una fiala integra contenente soluzione fisiologica per infusione. Il caso, riportato oggi da La Nazione, è stato prontamente segnalato all’Agenzia italiana del farmaco, suscitando preoccupazione tra il personale sanitario e la popolazione. Il reperto è stato individuato da un operatore sanitario in servizio presso la struttura di Medicina interna mentre preparava una, evidenziando un potenziale rischio per la salute dei pazienti. La Usl Umbria 2, competente per l’ospedale di Foligno, ha immediatamente adottato tutte le misure precauzionali previste dai protocolli per garantire la massima tutela della salute pubblica. Di conseguenza, il lotto del prodotto interessato è stato tempestivamente bloccato e ...