Insetto in una flebo a Foligno | informata anche l' Aifa | la fiala era integra | Asl avvierà un' indagine

(Di mercoledì 3 aprile 2024) L'animale è stato trovato all'interno dellache stava per essere usata per unanell'ospedale di

Perugia, Insetto nella fiala della flebo: la scoperta shock all’ospedale di Foligno - Un Insetto è stato trovato all’interno di una fiala (integra) di soluzione fisiologica per infusione da cento millilitri: l’incredibile scoperta è avvenuta all’ospedale di Foligno. Un operatore ...tag24

J. Salinas. La moda di lusso che celebra la tradizione peruviana - La scoperta di un sanitario L'Agenzia italiana del farmaco avvierà accertamenti sul caso segnalato dall'Usl2 dell'Umbria ...tgcom24.mediaset

Insetto trovato in fiala di soluzione per flebo ospedaliera - Un Insetto simile a una mosca è stato trovato dentro una fiala integra da 100 millilitri di soluzione fisiologica per infusione che doveva essere usata all’ospedale di Foligno. Il caso è stato subito ...zoom24