(Di mercoledì 3 aprile 2024) MILANO – Il panorama del retail sta cambiando a un ritmo senza precedenti, spinto dalle sempre maggiori aspettative dei clienti e dalla comodità dellovia mobile. L’Osservatorio eCommerce B2C, promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e da Netcomm, ha infatti rilevato che gli acquisti online degli italiani nel 2023 hanno raggiunto 54,2 miliardi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Internet nei piccoli comuni: il costo per connettersi senza limiti e senza fibra Open Fiber, Napoli verso il 100% di copertura in fibra ottica Internet a casa 2023: canone ridotto e fibra ottica sempre più diffusa Telefonia mobile: prezzo medio ancora in calo (-8%), crescita record per i Giga mensili (+42%) Internet per la seconda casa: meno di 25 euro per una connessione ...

Infobip: gli shopping assistant basati sull’AI sono i nuovi brand ambassador - Il panorama del retail sta cambiando a un ritmo senza precedenti, spinto dalle sempre maggiori aspettative dei clienti e dalla comodità dello shopping via mobile. L’Osservatorio eCommerce B2C, promoss ...businessgentlemen

Uno studio di Infobip rivela un cambio di paradigma nell'esperienza clienti - Un nuovo studio dalla piattaforma di comunicazioni globali su cloud Infobip rivela come le esperienze clienti di tipo informale e gli sviluppi di intelligenza artificiale generativa hanno creato un im ...informazione

Infobip Research Reveals Paradigm Shift in Customer Experience - Ivan Ostojic, Chief Business Officer at Infobip, said: “Our data shows how conversational experiences are rapidly spreading across the globe as businesses roll out marketing, sales, and support use ...ansa