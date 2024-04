Inflazione in calo più delle attese nell’area euro a marzo Si avvicina il taglio dei tassi preannunciato dalla Bce

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Cala, stando alle prime rilevazioni distat, l’dell’areadi, sgombrando il campo per l’attesissimodel costo del denaroBanca centralepea per il prossimo giugno. Il carovita si è attestato inal 2,4%, inrispetto al 2,6% di febbraio, scendendo più. Sia quel 2% consideratoBce il valore ottimale verso cui tendere. Il rallentamento della crescita annua dei prezzi riflette incrementi più modesti dei prezzi dei prodotti alimentari e dei beni di consumo mentre sono fermi quelli dei servizi. Particolarmente significativa la discesa da 2,7 a 2,3% della Germania, ...

