Infinita Sara Errani! Batte la top50 Sorribes Tormo e vola ai quarti a Bogotá!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Negli ottavi di finale della Copa Colsanitas Zurich 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 250, scattati a, in Colombia, sulla terra battuta outdoor, in altura (a 2625 metri sul livello del mare), l’azzurrapiega la numero 50 del ranking, la spagnola, dopo 3 ore e 2 minuti con lo score di 6-2 4-6 6-4. Venerdì sfida neidi finale contro la vincente del match tra la brasiliana Laura Pigossi e la romena Irina Bara. Nel primo set l’azzurra dai vantaggi del primo game subisce sette punti di fila e si ritrova sotto 0-2. Da quel momento, però,inanella sei giochi di fila, strappando il servizio all’iberica sempre a quindici per tre volte consecutive. La tennista italiana è brava ad annullare due ...