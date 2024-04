Indiana Jones e il quadrante del destino ha fatto perdere alla Disney più di 100 milioni

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Quello diè uno dei franchise più amati della storia del cinema: i primi tre capitoli della saga sono considerati dei veri e propri capolavori ma gli ultimi due,e il regno del teschio di cristallo del 2008 e il recentee ildel(2023), sono stati meno apprezzati da pubblico e critica. Quest’ultimo, in particolare, ha segnato una grande perdita nelle casse della WaltPictures: secondo quanto riportato da Forbes il film ha speso $134,2in più per la realizzazione del film rispetto a quanto ha guadagnato. Questi dati rendono il film un fallimento significativo dal punto di vista dei guadagni al botteghino.Harrison Ford e Phoebe Waller Bridge in ...