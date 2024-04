(Di mercoledì 3 aprile 2024) Firenze, 3 aprile 2024 –ina Firenze nella serata di martedì 2 aprile. Nello scontro, la cui dinamica è ancora da chiarire, sono rimaste coinvoltee un veicolo. Il bilancio è di alcuni feriti lievi. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e la circolazione è rimasta bloccata per alcuni minuti per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Milano, 7 febbraio 2024 – Arrestati ieri in pieno centro tre spacciatori tunisini, con precedenti per droga, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. erano le 7.30 quando la polizia di Stato li ... (ilgiorno)

Incidente in piazza d’Azeglio, coinvolta un’auto della polizia - Firenze, 3 aprile 2024 – Incidente in piazza d’Azeglio a Firenze nella serata di martedì 2 aprile. Nello scontro, la cui dinamica è ancora da chiarire, sono rimaste coinvolte un’auto e un veicolo dell ...lanazione

Auto contro guard-rail: foto - LIMBIATE – Ha perso il controllo del proprio mezzo ed è finito fuori strada. E’ l’Incidente avvenuto ieri mattina, martedì 3 aprile poco dopo le 12,30 in via Giotto. Le cause del sinistro non sono ...ilsaronno

Strage di piazza Loggia, per Toffaloni in arrivo la terza udienza preliminare - Il presunto esecutore all'epoca era minorenne: comparirà davanti al gup del Tribunale dei minori il 22 aprile ...brescia.corriere