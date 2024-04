Incidente a Roccasecca tra auto e moto | motociclista in prognosi riservata

Roccasecca, scontro tra un'auto e una moto: atterra l'eliambulanza - Scontro tra un'auto e una moto nel primo pomeriggio di oggi, 3 aprile 2024, in via Montello, la strada che conduce a Roccasecca alta ... La dinamica dell'Incidente è al vaglio dei carabinieri della ...ilmessaggero

Incidente tra un'auto e una moto. Un ferito trasportato in eliambulanza - Lo scontro è avvenuto al bivio che della Casilina va verso Roccasecca. Il motociclista sbalzato dal mezzo a due ruote ...ciociariaoggi

Incidente tra un’auto e una moto, giovane in prognosi riservata trasferito in eliambulanza - Un violento scontro tra auto e moto ha provocato il ferimento di un centauro. Il grave Incidente si è verificato lungo via Montello in territorio di Roccasecca. A rimanere ferito un giovane del posto ...informazione