Incidente a Borgarello | morto il carabiniere Andrea Dall' Armi | aperta un’inchiesta per omicidio stradale

(Di mercoledì 3 aprile 2024)(Pavia), 3 aprile 2024 - Il furgone e lo scooter sono stati messi sotto sequestro per essere sottoposti ad accertamenti, con il conducente che sarà indagato percolposo. La Polstrada di Pavia sta infatti proseguendo nella ricostruzione della dinamica dell'che ha provocato la morte di, 49enne luogotenente dei carabinieri che prestava servizio alla centrale operativa di Pavia. Il sottufficiale abitava a Giussago, lascia la moglie e una figlia, alle quali si stringe nel dolore tutta l'Arma pavese.a prima ricostruzione dell'accaduto, il furgone arrivava da Pavia sulla ex statale 35 "dei Giovi" e doveva svoltare a sinistra verso la provinciale che porta a Samperone, frazione di Certosa di ...

