(Di mercoledì 3 aprile 2024) (Adnkronos) – "L'dossieraggio è un'delicata sulla quale è giusto che io mantenga il pieno riserbo ma sulla quale è giustopiena". Così Chiara, presidente della Commissione parlamentare, ospite del Forum Adnkronos al Palazzo dell'Informazione, rispondendo a una domanda sull'die le prossime audizioni in Commissione. A quanto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Lo stress test per la cybersicurezza delle banche dati dell’intera rete Dia ha confermato “la validità del sistema”. È quanto emerso durante l’audizione di Michele Carbone, direttore della ... (notizie)

Il finanziere della Dna si difende a Le Iene: “Dimostrerò che esisteva un grande investigatore che volete far passare per un lavoro alla carlona" (roma.repubblica)

Inchiesta Perugia, Colosimo: “Fare luce, ascolteremo in Antimafia protagonisti e non” - (Adnkronos) – "L'Inchiesta dossieraggio è un'Inchiesta delicata sulla quale è giusto che io mantenga il pieno riserbo ma sulla quale è giusto fare piena luce". Così Chiara Colosimo, presidente della C ...sardegnareporter

Europee, Colosimo all'Adnkronos: "No a impresentabili in liste" - (Adnkronos) - "I partiti devono ritrovare un'etica pubblica. E’ necessario che prima del voto delle europee, che si tiene in contemporanea con tante elezioni amministrative, i partiti si ricordino che ...reggiotv

Concorsopoli, battute finali. L’Usl Umbria 1 chiede (intanto) 80mila euro di risarcimento - Dopo le richieste della Procura di Perugia (ventitre condanne e sette assoluzioni sulla ... la dottoressa Patrizia Mecocci e Maurizio Valorosi, che quando esplose l’Inchiesta era il direttore ...lanazione