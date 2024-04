(Di mercoledì 3 aprile 2024) (Adnkronos) – E' durato poco più di un'ora l'interrogatorio del presidente del Napoli Aurelio Deai pm della procura di Roma nell'ambito dell'indagine per falso in bilancio. Il procedimento è legato alle presunte plusvalenze fittizie sull'acquisto di Victornel 2020. L'iscrizione di Dea Roma è avvenuta dopo l'invio degli atti

Inchiesta Osimhen, De Laurentiis davanti a pm per oltre un'ora - Il procedimento è legato alle presunte plusvalenze fittizie sull'acquisto dell'attaccante nigeriano nel 2020 ...adnkronos

Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis in procura a Roma per il caso Osimhen - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Spagna, Rubiales arrestato dalla Guardia Civil all’aeroporto di Madrid: è accusato di corruzione - L'ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, è stato arrestato in Spagna per corruzione e riciclaggio di capitali.tag24