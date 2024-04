Inchiesta Osimhen | De Laurentiis davanti a pm per oltre un’ora

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Pubblicato il 3 Aprile, 2024 (Adnkronos) – E' durato poco più di un'ora l'interrogatorio del presidente del Napoli Aurelio Deai pm della procura di Roma nell'ambito dell'indagine per falso in bilancio. Il procedimento è legato alle presunte plusvalenze fittizie sull'acquisto di Victornel 2020. L'iscrizione di Dea Roma è avvenuta dopo l'invio degli atti da parte dei pm partenopei. A gennaio la procura della Capitale ha chiuso le indagini che,al presidente, riguardano anche la società sportiva Calcio Napoli e il consiglio di amministrazione all'epoca dei fatti. All'interrogatorioai pm Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, erano presenti i difensori Fabio Fulgeri e Lorenzo ...

