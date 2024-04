Inaugurato alla stazione Tiburtina il Binario della Memoria per ricordare le vittime romane della Shoah

Super moderno e con spazi anche per il quartiere: ecco come sarà il nuovo polo scolastico Meucci-Galilei - Nardella: “Un progetto innovativo, green e di respiro europeo che riguarda il più grande polo scolastico della città metropolitana”. Oltre 71milioni di euro l’importo del maxi cantiere ...lanazione

Inaugurata in via Ballarin una casa per percorsi di semiautonomia per persone con disabilità - La casa "La Primula" ospiterà quattro persone più un operatore. Il presidente del municipio VIII Ciaccheri: "Quinto progetto per il Dopo di noi che inauguriamo in cinque anni" ...romatoday

Guardia di Finanza in 5 eventi sportivi per i 250 anni del Corpo - Il 'tour' sportivo delle Fiamme Gialle passa dal "Nastro Rosa Tour", il Giro d'Italia a Vela, il 16 giugno, da Genova, per concludersi a Venezia il 20 luglio e il 13 luglio con la Barcolana a Trieste, ...libero