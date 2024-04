In versione block heel o a colonna | rinnova un grande classico rendendolo ancora più versatile

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Metallici, bicolor, chunky, zeppati, con platform. Nelle ultime stagioni li abbiamo visti davvero in tutte le varianti possibili. Ma adesso è il momento dei mocassini a tacco alto. I classici loafers mutuati dal guardaroba maschile hanno deciso infatti di “elevarsi” attraverso qualche centimetro in più. Che giova anche a chi li indossa. Con i loro stilemi classici sono perfetti per il giorno. Ma con l’aggiunta del tacco i mocassini diventanopiù versatili di prima. Perché non sfigurano nemmeno abbinati agli abiti midi da sera, slanciando la figura e rendendo la postura più composta. Quello che conta è sceglierli con tacchi ao in, più stabili e comodi degli stiletti, senza però ...