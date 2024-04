In un' intervista la popstar colombiana ha spiegato | «Sto crescendo due ragazzi Voglio che anche loro si sentano potenti pur rispettando le donne Mi piace la cultura pop quando tenta di dare potere alle donne senza privare gli uomini della loro possibilità di essere uomini | di proteggere e provvedere alle donne | ndr»

(Di mercoledì 3 aprile 2024) In un’rilasciata al magazine Allure, Shakira ha deciso di dire la sua sul film campione d’incassi Barbie. E ha preso come spunto un dialogo che ha avuto con i suoi due figli Milan (11 anni) e Sasha (9 anni), dopo la visionepellicola. Sinuosa e sensuale, la nuova statua dedicata a Shakira in Colombia X Leggi...

Shakira critica il film "Barbie": "I miei figli lo hanno odiato" - In un’intervista ad Allure Magazine, Shakira ha confessato che i suoi figli non hanno apprezzato Barbie, il film di Greta Gerwig, perché lo hanno definito "demascolinizzante" ...105

Shakira contro “Barbie”. «I miei figli lo considerano castrante per gli uomini, sono d’accordo» - La popstar colombiana ha parlato per la prima volta di Barbie, film di Greta Gerwig che ha letteralmente conquistato milioni di persone in giro per il mondo per via della sua critica al patriarcato.iodonna

Shakira stronca il film Barbie: «I miei figli l'hanno odiato. Io sono d'accordo con loro» - La popstar colombiana ha espresso il proprio parere in merito ... tinte rosa shocking e Shakira fa parte di questa fetta di pubblico. Shakira ha rilasciato un'intervista ad Allure Magazine e, tra le ...leggo