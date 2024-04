In un chiosco sempre affollato sul lungomare di Reggio Calabria c' è una delle migliori gelaterie d' Italia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 3 aprile 2024) «Per D'Annunzio era il chilometro più bello d', per me è anche casa», racconta Davide Destefano di Gelato Cesare, un chioschetto che accompagna i reggini da oltre cent'anni, «non c'è reggino che non lo conosca, qui sono passate tutte le generazioni». Un tempo semplice bar che vendeva “gassose con la pallina” e caffè, trasformato con gli anni e la tenacia dei Destefano in unadel nostro paese, secondo la nostra ultima guidad'. La storia di Gelato Cesare a«Dopo il disastroso terremoto del 1908, che segnò la fine per molte attività, edifici, punti di incontro, c’era necessità di ripartire, di riprendere in mano le sorti di una comunità che aveva perso tanto, anche e soprattutto in termini ...