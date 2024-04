In Spagna aspettano Rubiales all’aeroporto | potrebbero arrestarlo subito

(Di mercoledì 3 aprile 2024) L’aereo che riporta Luisindovrebbe atterrare a Madrid intorno alle 10:15. Lo aspetta la giustizia spagnola, e i media curiosi di capire se l’ex presidente della Federcalcio sarà arrestato immediatamente, appena sceso dalla scaletta. Sui siti ci sono le dirette testuali dell’evento. Ana Pastor, la giornalista di La Sexta, lo ha beccato mentre si imbarcava, nella Repubblica Dominicana. “Siamoe Luisè qui – ha detto – Non so se viaggerà sul nostro volo per lae se quando metterà piede inverrà arrestato”è indagato per corruzione, dopo la perquisizione effettuata lunedì scorso da agenti dell’Uco insieme a membri delle forze di sicurezza della Repubblica Dominicana, dovesi trovava ...

Imperia: dalla Spagna all’Ucraina per portare aiuti umanitari. I volontari ospitati dalla Croce Bianca / Foto e video - L’associazione spagnola è stata creata con lo scopo di aiutare i servizi ... forza giovedì 4 perché abbiamo il visto per poter entrare. Dalla frontiera dove ci aspettano i nostri contatti in Ucraina.imperiapost

Gf Vip, ex vippona pronta per Ballando con le stelle Spagna “Iniziamo a lavorare per la prossima edizione” - Un'ex concorrente del Gf Vip potrebbe ben presto partecipare alla prossima edizione di Ballando con le stelle Spagna.tvdaily

Spagna, primo calo da dicembre 2022 per il mercato auto: -4,7% le vendite a marzo. E anche la Francia frena: -1,47% - Marzo in calo per il mercato auto spagnolo. le immatricolazioni sono state 94.840, con una flessione del 4,7% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, anche se bisogna tenere ...motori.ilmessaggero