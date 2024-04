In scena gli atti finali del laboratorio di teatro per ogni fascia d’età

Il Napoli si prepara a una profonda rivoluzione. Per la difesa piace Boscagli del PSV. E non è escluso un doppio colpo dall’Atalanta . L’addio di Victor Osimhen sembra ormai scritto e il Napoli si ... (napolipiu)

Uomini e Donne, Aurora Tropea: "Non sono come le altre, non mi innamoro facilmente" - Ha fatto discutere in particolare, la relazione con Marco, con cui fu protagonista di una lacrimevole scenetta al centro studio per chiudere ... discutevano a proposito dell'antipatia di Tenuta per ...msn

Getta rifiuti nel fosso: incivile filmato – IL VIDEO - Peccato però che la scena è stata notata da un cittadino che si trovava in ... ha portato ad una sanzione. «Gli occhi dei cittadini sono meglio di mille telecamere», hanno sottolineato da Faraambiente ...civonline

A Sabaudia la rassegna Parentesi quadre presenta “Eneide. A sound film” - SABAUDIA – Continua il racconto di Parentesi quadre. Quattro sere a teatro rassegna ideata e promossa dall’Associazione Pro Loco Sabaudia in collaborazione con il Comune di Sabaudia. Dopo la serata in ...radioluna