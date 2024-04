In quella lista di donne c' ero anche io | Carla Bruno | aneddoto piccante su Donald Trump

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Si ritorna ancora una volta a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, che nella serata di martedì 2 aprile ha proposto la prima puntata della nuova stagione. Tra le interviste,Bruni, moglie di Nicolas Sarkozy, di cui si è parlato molto per lo scontro a distanza con la sorella, Valeria Bruni Tedeschi. Ma Carlà ha parlatodi, spendendosi in un racconto a tratti clamoroso. "Ho incontrato lui in aereo, era con sua moglie. Poi ci ha invitato a pranzo nellaTower ed è finita lì...", ha premesso. Ma, ovviamente, non era finita lì: "Poi un giorno una giornadel Washington Post ha ricevuto una strana chiamata da un sedicente press agent diche le ha detto come sa ...