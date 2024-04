In Portogallo inizia l' era Montenegro | ma non sembra destinata a durare a lungo

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Inè entrato ufficialmente in carica il nuovo governo del primo ministro Luis, a tre settimane dalle elezioni parlamentari del 10 marzo. Insieme ai suoi 17 ministri, il premier ha prestato giuramento ieri sera (2 aprile) al Palazzo Ajuda a Lisbona, in quello che sarà un...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì di Portimao in occasione del Gran Premio del Portogallo 2024 , secondo round ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SEMAFORO VERDE! inizia to il GP del Portogallo 2024 di MotoGP ! 15.01 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza. Ci siamo! 15.00 Giro di ... (oasport)

ATP Estoril 2024, risultati 2 aprile. La pioggia ferma il programma dopo pochi game - La pioggia ha fatto saltare praticamente tutto il programma della seconda giornata dei tabelloni principali del torneo ATP 250 dell’Estoril, in Portogallo: sulla terra battuta outdoor si erano giocati ...oasport

Chi è Ruben Amorim, il candidato principale per la panchina del Liverpool - Amorim, due anni dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, inizia la sua carriera da allenatore in Portogallo con il Casa Pia, club di Serie C portoghese, che allena per pochi mesi a causa della ...passionedelcalcio

La zona di subduzione di Gibilterra sta invadendo l’Atlantico - Gli oceani subiscono trasformazioni costanti, spesso su scale temporali estese che coprono milioni di anni. Gli scienziati dell’Universidade de Lisboa in Portogallo e dell’Università Johannes G ...meteogiornale