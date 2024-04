In moto senza patente ed assicurazione | 52enne multato

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 aprile 2024) (Agenzia Nova) – È stato trovatoe revisione il conducente di una, un italiano di 52 anni, fermato da una pattuglia della polizia locale di Roma in via di Capannelle, all’altezza di via Appia Nuova a Roma. Gli agenti erano impegnati in uno dei posti di controllo di polizia stradale, predisposti sul territorio dal comando generale, gli agenti del Gpit (Gruppo pronto intervento traffico), che hanno fermato ilciclista per avviare le consuete verifiche. Alla richiesta di documenti, l’uomo ha iniziato a tergiversare, ma di lì a poco gli agenti hanno potuto appurare che ilera in realtà sprovvisto di qualunque documento necessario alla guida. A carico del conducente sono state elevate sanzioni amministrative per un importo superiore a 6.000 euro, ...