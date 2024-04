In coma dopo una caduta | fantino 23enne di Mores muore in Australia

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Pubblicato il 3 Aprile, 2024 Stefano Cherchi,di origini sarde, era caduto da cavallo il 20 marzo scorso e non si era più ripreso. Stefano Cherchi, 23 anni,originario di, in Sardegna, la scorsa mattina è morto in un letto dell’ospedale di Canberra, inuna rovinosaa cavallo durante una gara nell’ippodromono di Thoroughbred Park. Il giovane, considerato una delle promesse del galoppo internazionale, durante il terribile incidente aveva subito un grave trauma cranico ed una forte emorragia interna che non gli ha lasciato scampo. Una morte assurda che ha sconvolto un’intera comunità. Al punto che il suo allenatore storico, Andrea Atzeni, anche luimolto conosciuto, lo aveva raggiunto in ...

Stefano Cherchi non ce l'ha fatta: il fantino sardo è morto dopo 13 giorni di coma , in seguito alle ferite alla testa e all'emorragia interna riportate in una caduta da cavallo durante una corsa di ... (fanpage)

Una vera e propria tragedia, quella che ha sconvolto il mondo dell’ippica. Il giovane fantino Stefano Cherchi è infatti morto a 23 anni in Australia in seguito alle ferite riportate durante una ... (thesocialpost)

Mores piange il fantino morto, il sindaco: "In tre anni è il secondo ragazzo che perdiamo" - Ci hanno sperato sino all’ultimo, affidando al mondo del web il loro grido disperato: «Pregate per Stefano Cherchi». Ma nonostante la fede e gli appelli… Leggi ...informazione

Kate Middleton, i genitori della principessa nella bufera: sono in bancarotta e non pagano i debiti - I genitori di Kate, futura regina d'Inghilterra, sono al verde e pieni di debiti dopo la vendita della loro storica azienda di famiglia, la Party Pieces. Intanto gli ex dipendenti insorgono Kate ...corriereadriatico

Mauro Corona: «Mio padre mandò in coma mia mamma per 3 volte, poi lei scappò. La lite con Bianca Berlinguer Avevo bevuto» - Maurizio Corona, conosciuto come Mauro Corona, nasce alpinista, ma la sua passione per la scrittura lo porta a diventare autore di svariati libri, senza dimenticare che è anche ...corriereadriatico