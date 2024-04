In arrivo su Crunchyroll l’uscita della S7 di My Hero Academia

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La S7 di Myè in uscita per il 4 maggio 2024 sulla piattaforma streaming diha annunciato che la settima stagione di Myinizierà in streaming il 4 maggio 2024 e ci saranno inoltre 4 episodi che fungeranno da riepilogostagioni precedenti dell’anime. Gli episodi di riepilogo, My: Memories, inizieranno ad essere trasmessi ogni sabato a partire dal 6 aprile 2024. Si tratta di quattro episodi riepilogativi che copriranno le prime sei stagioni dell’anime. Questi episodi porteranno poi al debuttosettima stagione del 4 maggio 2024. Gli episodi saranno disponibili sia doppiati in lingua originale con i sottotitoli e sia doppiati in: inglese, ...