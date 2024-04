Impruneta sotto assalto dei vandali | il Comune sporge denuncia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024)(Firenze), 3 aprile 2024 – Ancora un episodio dismo sul territorio di. Una situazione che spinge ilrenei confronti degli autori del reato. Che è accaduto nella notte tra il 2 e il 3 aprile, quando i carabinieri disono stati allertati a seguito di rumori e schiamazzi che provenivano da via Nenni. Al loro arrivo, gli uomini dell'Arma hanno constatato il danneggiamento di arredi di proprietà comunale, come cassonetti, cestini e panchine. Le indagini da parte delle forze dell’ordine sono attualmente in corso. Per risalire agli autori del gesto, verranno esaminate le registrazioni delle telecamere presenti nella zona. Saranno anche interpellati probabili testimoni che potrebbero fornire informazioni utili ...