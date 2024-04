Immaculate | Sydney Sweeney mostra il suo horror a due religiose | in chiesa | la loro reazione VIDEO

(Di mercoledì 3 aprile 2024)non ha ancora finito di stupirci con il suo: in uncondiviso sui social, ha addiritturato il film a due, in, per una “proiezione speciale”, e laè stata di terrore assoluto! Coprendosi gli occhi nelle scene più violente e blasfeme, hanno commentato: “Non ho mai visto una suora rompere una gamba a un’altra suora. Pregheremo per te, sei una brava ragazza“. “Grazie ragazzi“, dicealla fine della proiezione. “Anche io sono terribilmente dispiaciuta“. D’altronde, come ha continuato a riportare NEON sui diversi poster del film,è stato definito un film “diabolico, sacrilego, ...

Nuove immagini per il film horror di Michael Mohan girato in buona parte in Italia , e che, oltre alla bionda attrice americana, vede nel cast la presenza di Benedetta Porcarol, Simona Tabasco, ... (comingsoon)

