Ilaria Salis | il padre a Sky TG24 | Governo Orban ha già deciso la condanna

(Di mercoledì 3 aprile 2024) "Hanno giàche mia figlia deve essere punita, che è colpevole e deve essereta, e deve essereta a una pena esemplare". Sono le parole deldi, Roberto, a Sky. "Il capo dello Stato ha detto chiaramente che lui operativamente su questo caso non può fare nulla", dicecitando la telefonata che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto nei giorni scorsi alla figlia - "però rimanda tutte le azioni necessarie al. Il capo dello Stato ha detto che tutto deve avvenire attraverso il". Dopo la telefonata- detenuta da più di 13 mesi in un carcere di Budapest con l'accusa di aver partecipato a due aggressioni nei confronti di ...

Roberto Salis, 'Il governo può fare qualcosa per Ilaria' - Evitare che Ilaria Salis venga portata in aula in catene e impegnarsi per la sua estradizione: secondo Roberto Salis il padre dell'insegnante in carcere da 13 mesi a Budapest, questo il governo può ...ansa

Orban: “Inutile fare pressioni su Ilaria Salis, in Ungheria i Tribunali sono indipendenti”. Siamo sicuri - Ilaria Salis resta in carcere in Ungheria e continua ad essere portata alle udienze in catene. Tutto questo accade mentre Zoltan Kovacs, il portavoce del governo ungherese, interviene sul processo che ...blitzquotidiano

Ungheria: Tajani, 'politicizzare la vicenda Salis non aiuta' - Roma, 3 apr. (Adnkronos) - “Trasformare la vicenda Salis in una vicenda di tipo politico non aiuta la concessione degli arresti domiciliari a Ilaria e il suo possibile ritorno in Italia. Se la ...lagazzettadelmezzogiorno