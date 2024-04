Ilaria Salis candidata alle Europee? Il legale | Non so nulla | con l' elezione scatta l' immunità Schlein | Non c' è nessuna trattativa

Oggi, mercoledì 3 aprile, la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein , ha incontra to Roberto Salis , il padre di Ilaria Salis , la 39enne italiana detenuta da oltre un anno in Ungheria con ... (tpi)

Schlein: la candidatura di Ilaria Salis non è in campo in questo momento - Roma, 3 apr. (askanews) – La candidatura di Ilaria Salis nelle liste del Pd “in questo momento non è in campo”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein durante la registrazione della puntata di ‘Cin ...askanews

Schlein: 'La candidatura di Ilaria Salis non è in campo' - La segretaria del Pd incontra il papà Roberto ma poi precisa a 'Cinque minuti': 'Non è in corso nessuna trattativa' (ANSA) ...ansa

Caso Salis, se eletta all’Eurocamera la scarcerazione non è scontata - Anche se Ilaria Salis venisse eletta al Parlamento europeo, non è detto che possa beneficiare dell'immunità, né che sia automaticamente liberata. Stando a ...lapresse