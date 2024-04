Ilaria Salis candidata alle europee con il Pd? Il padre | Se non fosse eletta sarebbe massacrata

(Di mercoledì 3 aprile 2024)potrebbe esserenelle liste del Partito Democraticoprossime elezioni. L'ipotesi circola già da qualche settimana nelle stanze del Nazareno e al momento non è stata né smentita, né confermata. Un'eventuale elezione dell'attivista le consentirebbe di giovare...

“Il Pd è in vena di pesci d’aprile . Dopo quello dell’altroieri sulle dimissioni della Santanchè, corre voce che ne abbia in serbo un altro fuori tempo massimo: la candidatura di Ilaria Salis, ... (secoloditalia)

Il cieco odio delle destre verso Ilaria Salis - È dopo aver trascorso l'intera Quaresima ad odiare gli studenti mussulmani di un istituto di Pioltello che ora si sono concentrati suvun cieco odio verso Ilaria Salis.gayburg

Ilaria Salis: il padre incontra Schlein. La figlia candidata del Pd Il partito non conferma - Ilaria Salis, ora in carcere a Budapest, sarà candidata dal Pd per le prossime elezioni europee Ne hanno parlato oggi, 3 marzo 2024, il papà Roberto e la segretaria del Pd, Elly Schlein. Lo annuncia ...firenzepost

Letta a Budapest, colloquio con Orban anche su Salis - (ANSA) - ROMA, 03 APR - "Enrico Letta ha incontrato oggi a Budapest Viktor Orban ed esponenti del governo ungherese alla fine del giro di colloqui che l'ex premier italiano sta avendo con tutti i prim ...gazzettadiparma