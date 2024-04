Il vostro bambino è pronto per la scuola primaria?

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il passaggio dalladell’infanzia allarappresenta un momento molto importante nella crescita del, che passa da attività prevalentemente ricreative e ludiche ad altre in cui vengono richiesti autocontrollo, attenzione prolungata e l’apprendimento di diverse competenze. Tra i 3 e i 5 anni maturano i cosiddetti prerequisiti per la scolarizzazione, competenze trasversali innate, che vanno da abilità cognitive più “generali” come attenzione, autoregolazione, memoria, ad abilità più specifiche che andranno ad interessare in modo diretto l’acquisizione della letto-scrittura e del calcolo, come la competenza linguistica e metafonologica, le competenze visuo-percettive e grafomotorie e i prerequisiti del calcolo. Nei bambini tra i 3 e i 5 anni c’è molta variabilità rispetto allo sviluppo di queste ...