Il trench corto è il must have di questa stagione | parola di Kelly Rutherford

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Già viralissimo il look allo specchio di Lily van der Woodsen, al secolo. Che indossa un magnifico. La inspo perprimavera è infatti la famosissima giacca a vento ma rivisitata, in versione corta. Come abbinare ilIl modello della famosa attrice, a differenza di tantissimi in commercio, si stringe in vita grazie alla cintura. Lei lo abbina a una borsa di Dior, jeans skinny e scarpe basse bianche. Nei suoi tantissimi fit check ci sono i look coquette, o il vestito arancio abbinato a sneakers dai profili verdi (proprio come i pattern sull’abito). Senza dimenticare la camicia a righe perfetta per il weekend. In questi casi la grande differenza la fanno, sicuramente, le scarpe: una scarpa bassa rende il look più ...