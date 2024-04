Il tifo alle stelle Già in settecento verso Frosinone

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tutti allo Stirpe: sono giàsi rossoblù con in tasca il biglietto per la sfida col, in programma domenica12,30 in Ciociaria. E a seguire tutti al Dall’Ara, sabato 13 aprile (calcio d’inizio20,45), col Monza: ieri il club rossoblù ha comunicato che sono già ventimila le presenze garantite, tra titolari di abbonamento e biglietti venduti. L’onda delrossoblù non si arresta e acquista ancora più consistenza. Allo Stirpe il settore ospiti ha una capienza di poco superiore ai mille posti: i biglietti venduti ai bolognesi ieri sera erano già. Ergo: ne restano poco più di trecento per riempire il settore, cosa che verosimilmente accadrà da qui a domenica. Segnali incoraggianti anche dalla prevendita per la sfida ...

