Il terremoto | un problema in più per l' esercito di Taiwan con la testa sempre alla Cina

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Le forze militari terrestri e aeree disono state allertate per fornire aiutopopolazione civile dopo ildi magnitudo 7.4 che la scorsa notte, ora italiana, ha colpito l’isola, con epicentro al largo della costa est. La presidente Tsai Ing-Wen, ha affermato che i militari hanno il compito delle operazioni di salvataggio delle persone intrappolate tra le macerie degli edifici crollati o fortemente danneggiati. L’agenzia Bloomberg riporta anche il fermo e l’evacuazione della maggiore fabbrica mondiale di semiconduttori (Tsmc), e al momento non è dato sapere quando potrà riprendere la produzione. Le strutture militari, tutte di costruzione piuttosto recente, non hanno subito gravi danni, ma l’operabilità delle piste di decollo civili e militari nell’est dell’ex Formosa devono ancora essere ispezionate e dichiarate ...