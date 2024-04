Il soccorso istruttorio nel nuovo codice dei contratti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 3 aprile 2024) di Salvatore Magliocca L’articolo 101 deldeipubblici (decreto n. 36/2023) ha modificato in modo significativo l’istituto del, chiarendone in modo innovativo le caratteristiche sostanziali e procedurali e, allo stesso tempo, ampliandone l’ambito di applicazione attraverso la legiferazione di alcuni casi giurisprudenziali sviluppatisi durante il periodo in cui era in vigore la precedente versione del. L’articolo oggetto della presente trattazione ha chiarito in modo innovativo le caratteristiche sostanziali e procedurali; legiferando sulla base di alcuni casi giurisprudenziali sviluppati in vigenza del precedente(Decreto n. 50/2016) ne ha notevolmente ampliato l’ambito di applicazione. In generale, nel settore ...