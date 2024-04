Il Sindaco di Fondi incontra il nuovo primario di medicina del “San Giovanni di Dio”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 3 aprile 2024), 3 aprile 2024 – IlBeniamino Maschietto hato ildel reparto didegli ospedali “Sandi Dio” die “Fiorini” di Terracina, la dottoressa Antonella Paradiso. “Grande senso di appartenenza alla comunità, un corpo infermieristico eccellente e struttura tenuta come un gioiello”: queste le prime impressioni della nuova responsabile che ha preso il posto della collega Maria Grazia Agresti. Ilha avuto modo di conversare a lungo con la dottoressa Paradiso, per darle un caloroso benvenuto nella Città dima anche per dialogare sulle problematiche del reparto e del nosocomio fondano. “Sono rimasto piacevolmente colpito – è stato il commento del primo ...