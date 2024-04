Il ritratto Karol Wojtyla | il gigante “politico” della storia Sempre nella parola di Dio

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 3 aprile 2024)non fu solo “un” Papa, capoCristianità e punto di riferimento per i credenti di tutto il mondo; non fu solo un evangelizzatore, l’ultimo, capace di portare ladi Dio in ogni angolo del Pianeta, anche grazie alla straordinaria intuizione delle Giornate MondialiGioventù, veri e propri appuntamenti generazionali globali., Papa Giovanni Paolo II, fu anche un grande Capo di Stato e un fine statista; fu il “Papa polacco” che sabotò, con la forzafede e l’uso residuale e sapiente del potere temporale, gli ingranaggi mal funzionanti del comunismo di derivazione sovietica, spingendo con la propria mano possente gli ultimi puntelli del Muro di Berlino e del suo significato simbolico, contribuendo a bucare la cortina di ferro e ...