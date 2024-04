Il re del supplì apre il terzo locale a Roma Ecco come sarà il nuovo Supplizio nel quartiere Pinciano

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 3 aprile 2024)atto: Arcangelo Dandiniuncon il suo format che celebra il. Riso, ragù possibilmente bianco con rigaglie di pollo, e poi mozzarella per fare il filo, altrimenti non sarebberoal telefono, cuginini di arancini e arancine, che a differenza dei siciliani hanno il condimento ben distribuito in tutto il riso e non solo al centro (lì c'è la mozzarella) perché il punto di partenza è un risotto. Qualche anno fa Dandini ci diceva infatti «Quando penso alpenso a un risotto arricchito. È un po' l'anello di congiunzione tra il riso al salto lombardo e sartù napoletano con un'ideale aggancio all'arancina». Ail...