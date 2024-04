Il quiff cut è il taglio più in voga in questo momento

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Perché tutti i teenager hanno lo stessodi capelli? La risposta è semplice, perché quello che vedi in giro è ildi tendenza che va di moda ora. Come si chiama?cut. Sì, hai letto bene, e con l'aiuto dei socialhairdo si sta diffondendo in tutto il mondo, non solo fra gli adolescenti, ma sugli uomini di tutte le età, arrivando anche sui red carpet americani e sulle teste degli attori più indel. Le origini delsono incerte, ma sappiamo che il nome nasce dalla parola francese Coiffeur. Il motivo? Perché serve proprio un barbiere per eseguirlo, quindi non vale fare da soli. Non fra i più comodi per il mantenimento, ma di grande impatto. Se ti abbiamo incuriosito continua a leggere, ti spieghiamo di che si tratta, e proviamo a ...

