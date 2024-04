Il prossimo direttore sportivo del Napoli? Parla Beppe Ursino

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ild.s. del: a Radio Punto Nuovo è intervenuto il. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Punto Nuovo Sport’. “Manna può diventare il nuovo Giuntoli, soprattutto al. De Laurentiis ha indovinato in pieno: è ilgiovane più bravo a disposizione ora. Ha fatto cose straordinarie in Svizzera, confermate poi alla Juventus tra Next Generation e prima squadra”. Secondoè il profilo adatto per far ripartire il“È il profilo giusto per far ripartire il. Lui è uno molto bravo nello scovare giovani di talento in tutto il mondo. E’ un grande intenditore, Manna sarà la scelta vincente per De Laurentiis. ...