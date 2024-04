Il principe Harry avrà un incontro “breve e formale” con re Carlo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ilè tornato di recente nel Regno Unito per incontrare suo padre. Ilha deciso di viaggiare in seguito all’annuncio di cancro di reIII. Stando ai media britannici, il duca di Sussex ha avuto une privato con suo padre, e la cosa potrebbe ripetersi a. Si ritiene, infatti, che il secondogenito del Sovrano debba tornare a Londra in primavera. Secondo l’Express.co.uk, quando tornerà nel Regno Unito . Ad affermarlo è stato di recente un esperto reale. Si prevede che il duca di Sussex sia presente per tenere un discorso in occasione della cerimonia per il decimo anniversario degli Invictus Games che si terranno presso la Cattedrale di St. Paul l’8 maggio. Anche se il suo viaggio non è stato confermato ufficialmente, ...