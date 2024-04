(Di mercoledì 3 aprile 2024) Avvio indeldel gas con gli operatori che guardano alle condizioni climatiche con temperature superiori alla media degli altri anni. Ad Amsterdam le quotazioni avviano la seduta indello 0,4% a 26,1al. Dall'inizio dell'anno si registra una flessione complessiva del 19,8 per cento.

Il prezzo del gas chiude in calo a 26 euro complici le temperature miti e sopra la media stagionale. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i Ttf su maggio cedono oltre il 4% a 26,2 euro al ... (quotidiano)

Durante le festività Pasqua li, gli automobilisti hanno sperimentato una situazione di disparità nei costi dei carburanti, con la benzina in aumento e il diesel in flessione. Questo fenomeno ha ... (quifinanza)

Il prezzo del gas apre in calo a 26,1 euro al megawattora - Avvio in calo del prezzo del gas con gli operatori che guardano alle condizioni climatiche con temperature superiori alla media degli altri anni. Ad Amsterdam le quotazioni avviano la seduta in calo d ...ansa

