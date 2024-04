Il prezzo del gas apre in calo a 26 | 1 euro al megawattora

Durante le festività Pasqua li, gli automobilisti hanno sperimentato una situazione di disparità nei costi dei carburanti, con la benzina in aumento e il diesel in flessione. Questo fenomeno ha ... (quifinanza)

Avvio in calo del prezzo del gas con gli operatori che guardano alle condizioni climatiche con temperature superiori alla media degli altri anni. Ad Amsterdam le quotazioni avviano la seduta in calo ... (quotidiano)

Re Carlo apre le porte del Castello di Balmoral: per la prima volta si potranno visitare le stanze della residenza dove morì Elisabetta - Balmoral era molto amata dalla regina e lei, e la famiglia più ampia, iniziarono a essere considerati vicini di casa dalla gente del posto nelle vicine città di Ballater e Braemar. Molte imprese ...ilmessaggero

Mercati in rosso oggi con 3 rischi instabilità - Azioni in calo in Asia e a Wall Street sulla scia di crescenti incertezze sulla finanza e sull'economia mondiali. Oggi i riflettori sono puntati su almeno 3 rischi instabilità per le Borse.money

prezzo petrolio poco mosso, Wti scambiato a 85,21 dollari - prezzo del petrolio poco mosso questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a maggio passa di mano a 85,21 dollari con un aumento dello 0,07% mentre il Brent con consegna a ...quotidiano