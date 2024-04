Il pranzo della solidarietà | E’ stata una festa | ora bis anche a Natale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Unche è come un abbraccio, un modo per prendersi cura degli altri, di chi non ce la fa. L’idea è di Gaia Capponi, di pranzi gratuiti per chi ha poco da festeggiare nella vita se ne sono visti nelle grandi città, a Fermo non era mai successo: "Quando studiavo all’Università a Bologna vedevo spesso iniziative simili, spiega Gaia, da tempo volevo organizzare qualcosa di simile nella mia amata Fermo, a Pasqua ci siamo riusciti ed èdavvero". L’appuntamento domenica scorsa al centro sociale di Santa Petronilla messo a disposizione dal comune, l’occasione era la Pasqua ma non era necessario essere cattolici, bastava aver voglia di festeggiare per partecipare. La carne l’ha offerta Simone Donzelli, De Carlonis ha messo la pasta, 180 il pane e il dolce con la collaborazione dei ragazzi di Padre Sante agli Artigianelli. ...