Il petrolio è in rialzo a New York a 85 | 94 dollari

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ilina New, dove le quotazioni salgono dello 0,94% a 85,94al barile.

Il petrolio chiude in rialzo a New York , dove le quotazioni salgono dell'1,72% a 85,15 dollari al barile. (quotidiano)

Il petrolio chiude in rialzo a New York , dove le quotazioni salgono dell'1,72% a 85,15 dollari al barile. (quotidiano)

Il petrolio in rialzo a New York , dove le quotazioni salgono dello 0,94% a 85,94 dollari al barile. (quotidiano)

Borsa ultime notizie: l’inflazione di base scende sotto il 3%, cresce la pressione sulla Bce ma la Fed frena. Listini in moderato rialzo - In virtù degli ultimi dati sull'inflazione, la Bce potrebbe iniziare a ridurre i tassi a giugno, volano le obbligazioni. A Milano corre Fineco, va giù Stellantis dopo i dati sulle immatricolazioni ...firstonline.info

Milano in leggero rialzo sostenuta dai bancari, corre Fineco - Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee, con gli investitori che cercano nuove indicazioni dai dati ...teleborsa

Borsa: l'Europa sale tra l'incognita sui tassi, Milano +0,1% - Le Borse europee proseguono in rialzo in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. Sotto i riflettori resta l'incognita sul taglio dei tassi d'interesse. (ANSA) ...ansa